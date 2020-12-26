Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся работать на канале ТНТ после закрытия «Дома-2»

Их знаменитое шоу «Бородина против Бузовой» изменит формат, но продолжит выходить.

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся в новом году работать на канале ТНТ, несмотря на закрытие шоу «Дом-2». С конца января 2021 года в прежнем режиме будет выходить проект «Бородина против Бузовой», в котором, как известно, они задействованы по очереди.

Добавим, что формат их шоу претерпит серьезные изменения. Если сейчас на данном шоу обсуждают пары из «Дома-2», то в будущем Бородина и Бузова возьмутся за громкие истории из жизни обычных людей. Их новое ток-шоу станет с уклоном на социальную тематику.

Отметим, что порой к ним на программу будут приходить бывшие участники «Дома-2», а также звезды шоу-бизнеса. Они будут делиться с ведущими своими проблемами, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сейчас идет поиск канала, где в будущем будут показывать «Дом-2». Пока в этом вопросе царит полная неясность. Желающих показывать проект среди крупных игроков не нашлось. К примеру, руководители каналов СТС и «Пятница» уже открестились от идеи купить шоу и показывать на своих платформах.

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