«И сзади все хорошо!»: Нагиев на шоу «Голос» оценил формы похудевшей Лолиты

На Первом канале состоялся полуфинал вокального шоу «Голос» с участием молодых исполнителей. Попасть в ноту им помогают четверо звездных наставников, которые регулярно занимают красные кресла в студии. Это Баста, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. В ходе предпоследнего выпуска программы на сцену «Голоса» вышли приглашенные звезды. Среди исполнителей отметилась и Лолита Милявская.

Постройневшая Лолита появилась на сцене в обтягивающем комбинезоне с мерцающими в свете софитов стразами. Она зажигательно исполнила свой хит «Ориентация – север». Ведущий шоу Дмитрий Нагиев, представляя публике звезду, не смог промолчать:

«Освободившаяся от предрассудков и лишнего века Лолита!», — представил Нагиев певицу. И когда Милявская решила идти спиной, подольше радовать внешним видом зрителей, заметил: «Выглядишь во! Я тебе скажу, что и сзади все хорошо!!!».

Похудевшая Лолита приняла комплимент и поблагодарила Нагиева за приятные слова.

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