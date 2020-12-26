«Придется сократить команду, число участников, зарплаты»: экс-менеджер «Дома-2» прояснил судьбу шоу

Остаются небольшие шансы, что проект будет идти на онлайн-платформе или на небольшом канале.

Бывший менеджер «Дома-2» прояснил судьбу шоу, которое, как известно, покидает канал ТНТ. По его словам, слухи, что данным проектом интересуются крупные каналы сильно преувеличены. В лучшем случае шоу будет идти на онлайн-платформе или на небольшом канале.

Как отметил экс-менеджер, проект слишком дорогой в производстве. Интерес аудитории к нему в последние годы только снижался. Скорее всего, будет проведена оптимизация.

«Придется сократить команду, число участников, их зарплаты. Возможно оставить молодежь, которая согласна участвовать в шоу без зарплат – ради пиара, борьбы за приз». Экс-менеджер шоу «Дом-2»

Ранее была опровергнута информация, что телеведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова получали на шоу по пять миллионов рублей в месяц. Их зарплата — два с небольшим миллиона рублей у каждой. Причем сразу за два шоу – «Дом-2» и «Бородина против Бузовой». Точная сумма зависит от числа съемочных дней, сообщает «Комсомольская правда».

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