«Вот наши олени, целая семья!»: Барановская показала, как украсила дом к Новому году

Приятными предновогодними хлопотами заняты в последние дни декабря практически все звездные семьи. Телеведущая Лера Кудрявцева, например, уже нарядила невероятно аппетитную елочку с тортиками, конфетами, пирожными в качестве игрушек. У Филиппа Киркорова четырехметровая пушистая красавица утопает в золоте, а Алла Пугачева и Максим Галкин оформили не только пространство замка, но и приусадебную территорию.

Поспешила создать волшебство дома и телеведущая Юлия Барановская. Многодетная мама нарядила большую елочку в золотые тона, добавила в интерьер живые цветы, а также установила светящиеся новогодние фигурки.

«Цветы у меня тут, сирень, — показала Барановская интерьер. – «И вот наши олени, целая семья!».

Несколько красивых рождественских оленей освещали лестничную площадку и создавали праздничное настроение. Барановская с удовольствием полюбовалась на созданную красоту.

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