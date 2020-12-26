«Корпоратив в преисподней»: Баста оценил выступления подопечных Шнурова в полуфинале «Голоса»

На Первом канале близится к концу девятый сезон популярного вокального шоу «Голос». В этот раз наставниками стали Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Валерий Сюткин и Василий Вакуленко, наиболее известный как рэпер Баста.

Накануне завершился полуфинал, по результатам которого на финишную прямую вышли четыре вокалиста – по одному от каждого звездного наставника. Во время выступления команды Сергея Шнурова члены жюри погрузились в настоящую феерию огня и света.

Мария Русакова исполнила песню из кинофильма «Карнавал» Позвони мне, позвони», а Дмитрий Венгеров зажег зал в прямом и переносном смысле исполнением хита «Зверей» «Районы-кварталы». И впечатления Басты оказались невероятно яркими.

«Отличные номера. Мне все это напомнило корпоратив в преисподней. Классно! С огоньком! Не, я не иронизирую! Здорово, с отличным настроением, с очень правильным посылом, с энергией. Все получилось, мне кажется, здорово. Ваш наставник, как всегда, умеет зажигать и добавить огоньку», — констатировал Баста.

К слову, получилось, что Шнуров и Баста за два последних выпуска шоу обменялись любезностями – на четвертьфинале подопечные Василия Вакуленко тронули струны души экс-лидера группировки «Ленинград», о чем он искренне признался.

Финал шоу состоится в прямом эфире на Первом канале 30 декабря.

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