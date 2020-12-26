«Какая классная косметичка!»: Бородина похвасталась люксовым новогодним подарком

С приближением Нового года многие звезды начали обмениваться подарками. И не каждая знаменитость решает оставить презент в тайне, под елочкой. Любопытство берет верх, и то тут, то там селебрити хвастаются полученными сюрпризами. Например, балерина Анастасия Волочкова сразу же примерила белоснежные меховые сапожки, которые ей подарил поклонник, и поблагодарила его за теплоту и комфорт.

Вслед за Волочковой распаковала свой подарок и Ксения Бородина. Телеведущая не ожидала найти в коробочке люксовый аксессуар, и ее радость была искренней.

«Ах, девочки, ну вы что меня так балуете! Спасибо огромное, какая классная косметичка, мне как раз с собой в отпуск все время нужны вот такие косметички», — порадовалась Бородина.

Кстати, Эвелина Хромченко тоже распаковала свой люксовый подарочек. Сумку-тоут Dior она засветила в stories своего микроблога.

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