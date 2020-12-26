«Навернуться можно!»: Галкин чуть не упал при виде ночных огней зимнего замка Пугачевой

Считанные дни остаются до Нового года, и многие звездные семьи уже в предвкушении. Они украсили дома, нарядили елочки, составили праздничное меню, а модницы – обзавелись нарядами.

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина тоже все готово к празднику. Телеведущий с детьми Лизой и Гарри нарядили елочку. Кроме того, огромный сад, окружающий замок шоумена и Примадонны, тоже преобразился. И Галкин не может налюбоваться красотой, которая открывается в темное время суток при подходе к дому:

«Как все красиво снежно, какая прелесть!», — восхищенно заметил Галкин. И поскользнулся: «Ой, чуть, не упал. Прелесть-то прелесть, но и навернуться можно!».

Роскошный многоэтажный особняк звезд утопает в снегу и ярком свете. Выглядит он теперь как волшебный замок из сказки. Галкин засмотрелся на праздничную иллюминацию родного дома и чуть не упал.

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