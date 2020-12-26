«У какой Снегурочки шубка лучше?»: Михалкова в белом костюме и синем плюшевом пальто позировала с Дедом Морозом

В наступившем сезоне по-прежнему в тренде шубки и пальто из эко-меха, которые еще именуют «чебурашками» или «Тедди». Это дань экомоде, и многие звезды стараются ей следовать. Уже успели выгулять свои стильные шубки Регина Тодоренко, Стефания Маликова, Агата Муцениеце и даже Ксения Бородина, которая предпочитает натуральные материалы.

Накануне выгуляла новую шубку, свободную от меха, и актриса Юлия Михалкова. Экс-звезда «Уральских пельменей» отдала предпочтение укороченной модели с отложным воротником в синем цвете. Обыграв зимний стиль, девушка облачилась в белый трикотажный костюм и запечатлелась рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой.

«У какой снегурочки шубка лучше: у той, что пониже или у той, что повыше?», — спросила фолловеров звезда.

Подписчики у Михалковой – не без чувства юмора. Многие нашли повод пошутить и при этом сделать комплимент любимице:

«Это они подошли сфоткаться? Дед в шоке», «Господи, как ты их напугала (судя по их лицам). Конечно, твоя шубка лучше, но у деда сумка больше», «Какая Хорошая шубка», «Почему Дед Мороз такой испуганный?», — пишут в комментариях.

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