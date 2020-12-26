Дива: Нетребко с трендовой прической «розетки» и в платье из синих пайеток встретила Рождество

Певица Анна Нетребко с мужем и сыном проживает в столице Австрии. Здесь, как и по всей Европе, традиции празднования католического Рождества сильнее новогодних хлопот. Поэтому 25 декабря оперная дива отметила в кругу родных и друзей.

Для праздника звезда мировой оперы облачилась в синее платье свободного кроя из крупных пайеток. В качестве прически певица по-новогоднему обыграла полюбившиеся «розетки» — два пучка красавица украсила мишурой. Получился стильный нарядный аутфит.

Нетребко организовала для родных и друзей игру «Найди игрушку». Звезда предложила каждому из присутствующих отыскать на роскошной лесной красавице ту или иную фигурку. Гости увлеченно искали Короля и Королеву, Герду, Гагарина, Валькирию и многих других ярких персонажей.

А после этого обменялись подарками и поздравлениями и расположились за праздничным столом с угощениями и рождественским пряным гусем.

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