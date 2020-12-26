Приятные хлопоты у елочки: Хромченко показала новогодний подарок от Dior

Новогодние выпуски программы «Модный приговор» на Первом канале уже отсняты, и ведущие культового шоу приступили к подготовке собственного праздника. Историк моды Александр Васильев нарядил елочку в советском стиле и похвастался раритетными игрушками, Надежда Бабкина украсила символ Нового года всей своей большой и дружной семьей – такая у артистки традиция.

Вслед за ними показала свою новогоднюю елочку и Эвелина Хромченко. Фэшн-критик не стала делать ее вычурной, ограничившись лаконичностью и естественностью. Кроме того, теледива уже принимает подарки. Один из них, от Dior, Хромченко распаковала в «прямом эфире» у себя в Instagram.

Приятный и нужный презент – культовая сумка-тоут, которая есть практически у каждой поклонницы бренда. И Хромченко с большим удовольствием приняла подарочек, оставив его пока под елкой.

Кстати, подарки начала принимать и балерина Анастасия Волочкова. Она показала, какие сапожки ей подарил давний друг. А телеведущая Ксения Бородина осталась в восторге от косметички Louis Vuitton – совсем не ожидала такой роскошный знак внимания.

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