Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео

Приятные хлопоты у елочки: Хромченко показала новогодний подарок от Dior

Телеведущая уже принимает поздравления с наступающими праздниками.

Приятные хлопоты у елочки: Хромченко показала новогодний подарок от Dior
Эвелина Хромченко. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

Новогодние выпуски программы «Модный приговор» на Первом канале уже отсняты, и ведущие культового шоу приступили к подготовке собственного праздника. Историк моды Александр Васильев нарядил елочку в советском стиле и похвастался раритетными игрушками, Надежда Бабкина украсила символ Нового года всей своей большой и дружной семьей – такая у артистки традиция.

Эвелина Хромченко показала свою елку
Эвелина Хромченко показала свою елку. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Вслед за ними показала свою новогоднюю елочку и Эвелина Хромченко. Фэшн-критик не стала делать ее вычурной, ограничившись лаконичностью и естественностью. Кроме того, теледива уже принимает подарки. Один из них, от Dior, Хромченко распаковала в «прямом эфире» у себя в Instagram.

 

Приятный и нужный презент – культовая сумка-тоут, которая есть практически у каждой поклонницы бренда. И Хромченко с большим удовольствием приняла подарочек, оставив его пока под елкой.

Кстати, подарки начала принимать и балерина Анастасия Волочкова. Она показала, какие сапожки ей подарил давний друг. А телеведущая Ксения Бородина осталась в восторге от косметички Louis Vuitton – совсем не ожидала такой роскошный знак внимания.

Смотрите также

Тэги

Новогодние подаркиновогодняя елкаНовый годХромченкоЭвелина Хромченко