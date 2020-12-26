«Хочу обратно уже!»: Асмус призналась, что ей некомфортно с темными волосами

Актрису Кристину Асмус многие поклонники запомнили как нежную светловолосую Валю Черноус из сериала «Интерны». Оказалось, что это ее натуральный оттенок локонов, и она никогда не перекрашивалась. Однако, ради хорошей роли девушка пошла бы на все – даже стала бы бриться налысо, подчеркивала красавица.

И вот судьба предоставила ей возможность продемонстрировать свою преданность профессии. И Асмус сделала это — она впервые покрасила свои длинные светлые волосы в черно-синий цвет и подстригла их под каре. Сначала многим поклонникам преображение пришлось по душе, но сейчас они скучают по прежней Кристине.

Конечно, среди фанатов есть и те, кто утверждает, что девушка прекрасна с любыми волосами, и даже просят не возвращаться в блонд, но Асмус призналась, что это – не ее:

«Спасибо, но я хочу обратно уже!», — призналась Асмус.

Что это за роль, ради которой потребовались столь кардинальные преображения, и когда можно будет «обратно», Асмус не рассказывает. Однако то, что работа завершилась, поклонники сразу же узнают — по новому цвету волос, ведь Кристина намерена сразу же перекрашиваться в свой родной.

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