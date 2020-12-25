«Исподтишка пытались снять мои роды»: Оля Рапунцель обвинила «Дом-2» в хайпе на самом сокровенном

Бывшая участница реалити-шоу до сих пор не может простить создателям проекта некоторые моменты.

Ольга Рапунцель провела на «Доме-2» больше пяти лет. Под камерами она строила любовь, выходила замуж за Диму Дмитренко и родила двух дочерей Василису и Софию. Несколько дней назад семья Ольги покинула проект, не дожидаясь его закрытия.

В Instagram молодая мама признается, что благодарна «Дому-2» за очень многие вещи и моменты, которые она пережила на проекте. Но есть и то, за что Ольга Рапунцель откровенно обижена на «Дом-2».

Например, за желание его создателей привлечь аудиторию за счет демонстрации самых интимных моментов жизни Ольги и Димы.

Оля до сих пор как страшный сон вспоминает свои первые роды, во время которых велась прямая трансляция в Instagram. Рапунцель дала понять, что не подписывалась на подобное.

«Что они сделали с моей первой беременностью? Все помнят? Как они меня снимали в свой прямой эфир и исподтишка за дверью пытались снять мои роды и на этом хайпануть. А я, беззащитная беременная, лежала и ничего не могла сделать», — вспомнила историю почти трехлетней давности Ольга Рапунцель.

Вторые роды брюнетки пришлись на карантин, и потому в клинику не пустили никого, кроме нее и мужа. Ольга заявила, что прошла на проекте суровую школу жизни, и теперь уж точно она ни перед кем не обязана отчитываться.

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