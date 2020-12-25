«Арсюше три месяца»: Рудковская показала младшего сына, которого нарядила в серый вязаный костюм и шапку с помпоном

В сентябре звездная блондинка стала мамой в четвертый раз.

Младшему сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсению исполнилось уже три месяца. В честь этого звездная блондинка показала своим фанатам фото, на котором запечатлелась с сыном на руках. Яна позировала в пижаме Louis Vuitton, а малыша нарядила в серый вязаный костюм и такую же шапку с помпоном.

«Арсюше три месяца», — написала Рудковская.

Фанаты оценили снимок.

«Какие вы классные! Ми-ми-ми! Растите здоровыми! Поздравляем маленького принца!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что для Яны этот ребенок уже четвертый. Помимо Гном Гномыча у нее есть два стари сына от бизнесмена Виктора Батурина. А для фигуриста Плющенко – третий. У Олимпийского чемпиона также растет сын от предыдущих отношений.

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