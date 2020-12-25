«Вы этого заслуживаете»: больной Татьяне Тарасовой помогли сделать дизайнерский ремонт

Прославленный тренер Татьяна Тарасова поделилась с подписчиками Instagram прекрасной новостью. Не так давно в загородном доме знаменитости был сделан шикарный ремонт.

Преобразить жилище легендарному тренеру и судье шоу «Ледниковый период» помог Первый канал и программа «Идеальный ремонт» с ведущей Наташей Барбье.

«Событий много на этой неделе, поэтому заранее анонс. В эту субботу в 14 часов у меня в гостях Наташа Барбье и «Идеальный ремонт», — рассказала Татьяна Тарасова.

Подписчики тренера признались, что рады за Татьяну Анатольевну, ведь она заслуживает этого, как никто другой.

«Вы этого заслуживаете! Пусть все будет шедеврально, говоря вашими словами, уважаемая Татьяна Анатольевна!», «Спасибо Наташе Барбье и всем, кто принял решение сделать у вас идеальный ремонт! Любим вас!», «Как здорово! Замечательный подарок к новому году!» — высказываются в Сети.

Напомним, о болезни Татьяны Анатольевны, в результате которой легендарный тренер передвигается на инвалидной коляске, стало известно после очередных съемок шоу «Ледниковый период».

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А пару дней назад Татьяна Тарасова сама заговорила о своем состоянии, признавшись, что не может поехать на чемпионат России по фигурному катанию.

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