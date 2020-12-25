«Новый год, Come On»: Гоша Куценко снялся в новом клипе Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте и Гоша Куценко, когда-то очень убедительно воплотившие на экране супругов в фильме «Любовь-морковь», вновь оказались на одной съемочной площадке.

На этот раз Гоша вновь сыграл любимого мужчину персонажа, который сыграла Кристина. Актер появился в клипе Орбакайте на ее новую композицию «Новый год, Come On». Выход клипа вокалистка презентовала накануне в Instagram.

больше по теме «Новый Год, Come On»: Орбакайте в новом клипе показала, как выглядит по утрам

«За «5 минут до начала нового, неизвестного, незнакомого» все хотят примерно одного и того же, верят в чудеса и перемены к лучшему. Слушайте на всех цифровых площадках, вдохновляйтесь и пойте вместе со мной», — призвала Кристина Орбакайте.

Трек и видео на него, действительно, получились невероятно зажигательными.

Смотрите также

По сюжету клипа, который снял режиссер Александр Игудин, героиня ждет своего возлюбленного домой 31 декабря. Но он решает устроить ей сюрприз и появляется в квартире неожиданно, правда, в сопровождении группы захвата. Но все это оказывается только сном, реальность будет куда более приятной.