«Вылитые папа»: вдова Дмитрия Хворостовского поделилась фото с его повзрослевшими детьми

Флоранс показала семейный снимок с сыном Максимом и дочерью Ниной.

Вдова звезды мировой оперной сцены Дмитрия Хворостовского Флоранс поздравила с Рождеством тех своих подписчиков Instagram, кто отмечают этот праздник 25 декабря.

Брюнетка разместила милый семейный снимок в черно-белом формате, на котором запечатлена с детьми Дмитрия Хворостовского – дочкой Ниной и сыном Максимом.

«Счастливого Рождества!» — подписала Флоранс фото.

Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра. Они нашли, что дети очень похожи на своего покойного отца. Особенно поразительное сходство с Дмитрием Хворостовским у его сына Максима.

«Светлого Рождества, дорогие Флоранс, Нина и Максим! Дети — вылитые Дмитрий!», «Какие красивые! С Рождеством!», «Максим очень похож на Диму. Нина — красавица, в маму!», «Красивые какие, господи! Глаз не оторвать!» — высказываются в Сети.

Снимком, запечатлевшим семью в момент празднования Рождества, поделился в Instagram и сын Дмитрий Хворостовского Максим.

больше по теме «Буду всегда тебя любить»: вдова Дмитрия Хворостовского не может смириться с его смертью

Напомним, 22 ноября исполнилось три года со дня смерти известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он умер после долгой борьбы с раком мозга.

Его вдова Флоранс каждый месяц публично поминает мужа, делая скорбные публикации в Instagram.

Смотрите также