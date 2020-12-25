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«Как же все легко»: Маша Горбань обнажила округлые ягодицы в ответ на хейт из-за жуткой худобы

Актриса повернулась к злопыхателям спиной и тем, что пониже нее.

«Как же все легко»: Маша Горбань обнажила округлые ягодицы в ответ на хейт из-за жуткой худобы
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Мария Горбань, еще пару дней признававшаяся в искренней любви к русской зиме и уюту, который она дарит, улетела в край вечного лета. Актриса чиллит на Бали и уже успела продемонстрировать свою точеную фигуру в купальнике в Instagram.

При этом звезда пошла по пути, проторенному Анастасией Волочковой, — Мария закрыла возможность комментировать снимок. Это надежное средство от хейтеров периодически используют звезды. Правда, при этом они не получают и комплиментов.

Два следующих снимка, тоже в бикини, Мария Горбань комментировать разрешила. На одном из них она позирует спиной, демонстрируя соблазнительные ягодицы.

Мария Горбань
Мария Горбань повернулась к хейтерам спиной. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Белфи удалось! На втором актриса вновь показывает вид спереди.

«Как же все легко, просто закрываешь комментарии и все. Где же теперь великие писульки будут самоутверждаться и высказываться о моей худобе», — написала под фото Маша Горбань.

Мария Горбань
Мария Горбань продемонстрировала шикарную фигуру. Фото: instagram.com/gorban_masha/

Блондинка добавила, что по ее наблюдениям, гадости ей чаще всего пишут мужчины и женщины в возрасте. Она призвала первых обратить внимание на своих жен, а вторых – заняться внуками.

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