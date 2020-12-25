«Добавляет мягкости и уюта»: Волкова в мятной парке и меховых ботинках порадовалась снегу

Актриса Екатерина Волкова очень позитивный человек. В эту пятницу, 25 декабря, из-за снегопада звезда собрала все пробки в Москве, но при этом решила, что поводов для паники у нее нет. В Instagram звезда «Ворониных» разместила целую галерею своих снимков, доказывающих, что их обладательница находится в прекрасном расположении духа.

«Сегодня именно такое состояние, как на фото. Когда собрал все пробки в городе, потому что коллапс на дорогах, а снег не перестает валить», — поделилась Екатерина Волкова.

На фото она позирует в мятной парке, трикотажном костюме молочного цвета и ботинках с мехом.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Сергей Никулин нашел образ звезды сериалов вполне соответствующим погоде, природе и настроению.

«Повседневный, адекватный, логичный и практичный образ, — оценил аутфит Волковой Сергей Никулин для Teleprogramma.pro. – Приятное сочетание мятных и пастельных оттенков добавляет мягкости и уюта в женский гардероб. Зимой хочется именно светлых тонов. Так что, у Екатерины классный зимний вариант».

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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