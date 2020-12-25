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«Ничего лишнего»: Кожевникова в платье с корсетом визуально вытянула силуэт шпильками

Эксперт портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин оценил образ актрисы.

«Ничего лишнего»: Кожевникова в платье с корсетом визуально вытянула силуэт шпильками
Маша Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Звезда сериалов Мария Кожевникова – многодетная мама, у нее подрастают трое сыновей. Между тем, беременности и роды никак не отразились на фигуре актрисы. Она стройна и хрупка, как и во время съемок в сериале «Универ».

Благодаря своим идеальным формам Маша Кожевникова может носить какие угодно наряды – ей иду платья практически любого кроя. Но Мария, конечно же, предпочитает те, которые подчеркивают ее стройность и тонкую талию. Ко всему прочему, актриса прибавила себе роста нюдовыми туфлями-лодочками на шпильке.

В Instagram Маша Кожевникова поделилась снимком, на котором запечатлена в платье с корсетом-баской. В таком она советует подписчицам праздновать наступление 2021 года.

«Как ваше настроение?! Готовы к встрече Нового года?! Если нет, то я знаю, где можно найти платье с талией своей мечты с помощью баски!» — написала Мария Кожевникова под фото.

Маша Кожевникова
Дизайнер похвалил образ Маши Кожевниковой в платье с корсетом. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Подписчики звезды тут же сделали ей комплименты, заявив, что в этом наряде Маша невероятно хороша. С пользователями согласен и эксперт Teleprogramma.pro, дизайнер Сергей Никулин.

«Платье с элементами пин-апа с корсетом – это отголоски 90-х, которые сейчас в тренде, — отметил Сергей Никулин в беседе с Teleprogramma.pro. – Платье с претензией. По силуэту и цветовой гамме собрался очень красивый образ с акцентом в виде корсетной накладки. Ничего лишнего. Марии Кожевникой за него «пятерка».

Напомним, что ранее актриса показывала наряд, который выбрала для встречи Нового года. В Сети его раскритиковали, назвав траурным.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

Сергей Никулин
Сергей Никулин. Фото: instagram.com/nikulin84/

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