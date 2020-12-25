Финал «Битвы экстрасенсов»: кто станет победителем этого сезона

21-й сезон шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ близится к завершению. Финальный выпуск программы, во время которого будет названо имя победителя шоу, состоится в ближайшую субботу, 26 декабря.

В финале сразятся четыре самых сильных мага этого сезоне — эзотерик Максим Раппопорт, шаман Максим Федоров, ведьма и писательница Марьяна Романова и медиум Олег Шепс, который по совместительству является младшим братом победителя 14-го сезона Александра Шепса. Продолжит ли он семейную традицию побед в «Битве экстрасенсов», станет известно чуть больше, чем через сутки.

Кстати, Александр Шепс приедет на финал, чтобы поддержать своего близкого родственника.

Помимо него, в заключительном выпуске программы «Битва экстрасенсов» зрители увидят и других победителей прошлых сезонов шоу. Колдунья Соня Егорова проведет специальный ритуал на победу. Потомственный экстрасенс Влад Кадони озвучит имя сильнейшего, на его взгляд, мага и даст свою оценку остальным финалистам.

На шоу также появятся Аида Грифаль, Марина Зуева, Тимофей Руденко, шаманка Кажетта, таролог Александр Кинжинов.

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