«Чем больше глупости, тем выше рейтинг»: Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова

Как отметила пианистка, она не обращает внимания, что про нее говорят незнакомые люди.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о телеведущем Андрее Малахове и его программах, где обсуждается личная жизнь звезд. В том числе и ее.

Отметим, что недавно телеведущий нелестно высказался о третьей жене актера Армена Джигарханяна. Она, как, в частности, сказал Малахов, даже не удосужилась прислать венок на прощание с бывшим мужем.

«Я не ссорилась с Малаховым. Просто вышла странная передача и мне подписчики стали задавать вопросы. Передача была абсурдной. На мой вкус. Я не реагирую на нее совершенно. Не обращаю внимания, что там говорят. Там сидят люди, которые не знали Армена Джигарханяна. Они говорят полную чушь. Они выглядят смешно и жалко. Если им не стыдно, то пусть говорят, что хотят».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, она не знала, что такая передача выйдет в эфир. «У меня есть мнение со стороны. Я считала Андрея Николаевича лучшим ведущим в этом жанре. Но мне все стали писать: «Что случилось?» ,«Почему он не на вашей стороне?». Это к нему вопросы. Я не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Рейтинги очень высокие у передач, где негативно о мне высказываются. Но в итоге у меня растет число подписчиков. Становится больше предложений по рекламе в соцсетях. Люди в таких программах выглядят глупо. Чем больше глупости, тем выше рейтинг», — заметила она.

Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Народный артист сильно болел в последние годы жизни.

Смотрите также: