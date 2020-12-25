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«Праздничное время для детей»: Савичева запечатлела повзрослевшую дочь у новогодней елки

Три года назад Юлия впервые стала мамой.

«Праздничное время для детей»: Савичева запечатлела повзрослевшую дочь у новогодней елки
Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Финалистка «Фабрики звезд» Юлия Савичева впервые стала мамой три года назад. Дочку, отцом которой является музыкант Александр Аршинов, назвали Аня. Сейчас семья находится в Португалии, где наслаждается прогулками по побережью и уже отмечает Рождество. В своем Instagram певица поделилась снимком, на котором девочка в колпаке Санта Клауса позировала у новогодней елки.

«Праздничное время для детей началось уже сейчас! У нас Дед Мороз приносит подарочки под елку для Ани каждое утро», — написала Савичева.

Подписчики оценили снимок и пожелали всей семье хорошего нового года.

«Лапушка! Хороших праздников! Пусть ваша куколка растет на радость!» — писали пользователи Сети.

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