«Праздничное время для детей»: Савичева запечатлела повзрослевшую дочь у новогодней елки

Три года назад Юлия впервые стала мамой.

Финалистка «Фабрики звезд» Юлия Савичева впервые стала мамой три года назад. Дочку, отцом которой является музыкант Александр Аршинов, назвали Аня. Сейчас семья находится в Португалии, где наслаждается прогулками по побережью и уже отмечает Рождество. В своем Instagram певица поделилась снимком, на котором девочка в колпаке Санта Клауса позировала у новогодней елки.

«Праздничное время для детей началось уже сейчас! У нас Дед Мороз приносит подарочки под елку для Ани каждое утро», — написала Савичева.

Подписчики оценили снимок и пожелали всей семье хорошего нового года.

«Лапушка! Хороших праздников! Пусть ваша куколка растет на радость!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: