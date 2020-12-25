Танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые показал дочь, родившуюся с патологией лица

Танцующий миллионер Джанлука Вакки в Instagram впервые показал лицо своей дочери Блу Иерусалим, которая появилась на свет два месяца назад. Ранее он и его избранница Шэрон Фонсека лицо девочки скрывали от широкой общественности. Надо отметить, что ребенок появился на свет с патологией лица — так называемой волчьей пастью. Это расщелина в средней части неба. С ходу ее, кстати, очень сложно заметить.

Как отметил Джанлука Вакки, дети с такой патологией рождаются один из семиста. По словам шоумена, его сердце и душа всегда будут находиться вместе с малышкой. Они с женой безумно любят ребенка.

Вакки подчеркнул, что уже совсем скоро врачи проведут определенные действия с ребенком и избавят ее от этого недостатка во внешности.

Напомним, что Джанлука Вакки получил огромную известность благодаря своим зажигательным танцам. Он большой любитель наряжаться в одни плавки или шорты и танцевать. У Вакки, как известно, миллионы поклонников по всему миру, которые с нетерпением ждут его новых танцев.

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