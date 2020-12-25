«Легкий рождественский стиль»: Наталья Водянова в платье бренда Ульяны Сергеенко показала свой праздничный образ

Супермодель призналась, что на бьюти-преображение ей понадобилось всего 15 минут.

38-летняя топ-модель Наталья Водянова накануне вернулась с тремя старшими детьми домой. Звезда проживает в Париже, но последние несколько дней они с наследниками путешествовали по России. Семейство участвует в увлекательном проекте «Русские каникулы» — это сериал, который покажут в следующем году.

Водянова с детьми успели завершить все дела к Рождеству. И 25 декабря, когда вся католическая Франция празднует, звезда мировых подиумов тоже присоединилась к торжеству. Перед этим красавица поколдовала над своим образом — и показала результат своего преображения.

«Легкий Рождественский стиль! Я действительно не знаю, что бы я делала, ведь мне нужно было успеть за 15 минут», — написала Водянова.

А помогли ей быстро преобразиться наряд от любимого российского бренда Ulyana Sergeenko и украшение для волос от Ruslan Baginskiy. «Вам идет!», «Красотка», «Красиво! А кокошник на каких лентах? Бархат?», «Очаровательная», — оценили аутфит поклонники.

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