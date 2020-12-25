«Какая смелая женщина!»: Макеева обнажилась среди сугробов, показав стройную фигуру

Анастасия Макеева устроила себе очередной отпуск и решила побывать в северных городах страны. Туда она отправилась в компании своего нового возлюбленного, личность которого пока скрывает от публики, а лицо на фотографиях закрывает смайлами. На одной из остановок своего путешествия актриса решилась на отважный шаг. Она позировала среди сугробов в изумрудном переливающемся бикини. Правда, про шапку и обувь все-таки не забыла. Стоит отметить, что Анастасия не первый раз оголяется зимой на улице. Преданные фанаты помнят, как она в декабре купалась в Баренцевом море.

«Тут есть вновь пришедшие трепетные души, что еще не знают моего пылкого нрава», — написала Макеева.

Некоторые фанаты не оценили старания Насти, отметив, что здоровье надо беречь, но другие выразили свой восторг.

«Какая смелая женщина! Ох, какая красотка! Замерзла?» — писали пользователи Сети.

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