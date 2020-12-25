«Завуч из школы 80-х годов»: Лобода в черном бархатном смокинге и блузке с бантом смешала разные стили

38-летняя Светлана Лобода обладает стройной фигурой на зависть многим ровесницам. И может себе позволить совершенно любые наряды. Чаще это все-таки платья-футляры или облегающие костюмы – девушка обожает проводить много времени в жарких странах.

Но с приближением Нового года работы у певицы прибавилось, а это значит, что и количество съемок возросло.

Накануне певица отправилась на съемки в несвойственном для себя образе – без укладки и в блузке навыпуск. Это отметила имиджмейкер Элла Маковей. Она назвала выбранный Лободой прикид учительским.

«В своем аутфите Светлана смешала элементы различных стилей. Черный бархатный смокинг, шелковая блузка с воротником-стойкой и бантом — так, наверное, могла бы одеться завуч из школы 80-х на новогоднюю дискотеку для старшеклассников. Однако строгий «учительский» образ певица дополнила юбкой на ладонь ниже колена с крупной молнией в стиле панк и карамельными сапогами с высоким прямым голенищем. Яркая блузка «разбивает» основной черный, но спорит с оттенком волос цветом сапог. Не добавляет гармонии в образ стиль юбки — он не поддержан другими элементами образа», — подметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шоппер; прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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