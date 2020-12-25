«Люди любили нас как пару»: Муцениеце призналась, что уже пережила расставание с Прилучным

По словам актрисы, если два человека расходятся, то это еще далеко не конец света.

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ей до сих пор пишут многочисленные поклонники, которые не верят в ее расставание с мужем — актером Павлом Прилучным, получившим широкую известность после выхода на экраны сериала «Мажор».

«Ну, люди любили нас как пару. Я уже пережила, а люди до сих пор не могут смириться! Плюс я, наверное, просто не постеснялась поднять такие темы. Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной, которая развелась». Агата Муцениеце

Как отметила актриса, жизнь продолжается и ставить на себе крест после расставания с Прилучным она вовсе не собирается. По ее словам, в своей программе «Честный развод«, которая выходит на YouTube-канале, она хочет каждой женщине показать, что развод с мужем — это еще не конец света, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Прилучного и Муцениеце подрастают два общих ребенка. У пары есть сын Тимофей, ему семь лет, и дочка Мия, ей четыре годика.

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