«Люди любили нас как пару»: Муцениеце призналась, что уже пережила расставание с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ей до сих пор пишут многочисленные поклонники, которые не верят в ее расставание с мужем — актером Павлом Прилучным, получившим широкую известность после выхода на экраны сериала «Мажор».
«Ну, люди любили нас как пару. Я уже пережила, а люди до сих пор не могут смириться! Плюс я, наверное, просто не постеснялась поднять такие темы. Показать себя слабой, проигравшей, оступившейся женщиной, которая развелась».
Как отметила актриса, жизнь продолжается и ставить на себе крест после расставания с Прилучным она вовсе не собирается. По ее словам, в своей программе «Честный развод«, которая выходит на YouTube-канале, она хочет каждой женщине показать, что развод с мужем — это еще не конец света, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что у Прилучного и Муцениеце подрастают два общих ребенка. У пары есть сын Тимофей, ему семь лет, и дочка Мия, ей четыре годика.