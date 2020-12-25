Цымбалюк-Романовской предлагали миллион рублей за появление у гроба Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что продюсеры одной из рейтинговых программ на ТВ предлагали ей миллион рублей, чтобы она пришла на похороны своего бывшего мужа — народного артиста Армена Джигарханяна. По ее словам, она наотрез отказалась от приличной суммы.

«Понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном». Виталина Цымбалюк-Романовская

Девушка не решилась появиться на гражданской панихиде, отдавая себе отчет в том, что присутствующие едва ли обрадуются ей. Ко всему прочему, Цымбалюк-Романовская не хотела привлекать к своей персоне излишнее внимание журналистов. Ведь ее присутствие на похоронах было бы замечено всеми: и друзьями ныне покойного актера, и прессой, сообщают Dni.ru.

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой народного артиста. Их официальный брак просуществовал чуть меньше двух лет.

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