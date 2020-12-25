«Строить любовь точно будут в другом месте»: Ольга Солнце высказалась о судьбе «Дома-2»

Как отметила бывшая звезда телестройки, пока нет ясности, где будут показывать шоу.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Ольга Солнце в Instagram заявила, что пока нет ясности, где будут в будущем показывать шоу, которое, как всем известно, покидает канал ТНТ.

«Закрывают не закрывают? Или переносят на пятницу или на СТС (по Сети гуляет такая инфа) или же теперь будет только в платной подписке на каком-нибудь из интернет-сервисов. Ничего пока непонятно. Пока шоу «Бородина против Бузовой» останется на канале. А вот «строить любовь» точно будут где-то в другом месте». Ольга Солнце

Как заметила Ольга Солнце, которая присутствовала на записи последнего эфира, она испытала самые теплые эмоции на встрече со «старичками» телестройки. Также она напомнила, что именно ей принадлежит гимн «Дома-2». Это песня, которая звучит в заставке программы. Правда, это никак не повлияло на ее музыкальную карьеру.

Напомним, что Ольга Солнце была на «Доме-2» на протяжении четырех лет. Кстати, именно ее другая звезда телестройки Алена Водонаева считала неформальным лидером среди всех участников первого созыва.

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