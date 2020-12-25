«В январе будет ровно год, как я ее не видел»: Ургант признался, что скучает по «американской дочери»

По словам телеведущего, ему хочется смотреть в глаза человеку, а не в экран.

Телеведущий Иван Ургант заявил, что очень скучает по своей дочери Эрике, которая живет в Америке. По его словам, он очень любит путешествовать и менять картинку. Когда закрыли из-за пандемии границы между странами, то это далось ему тяжелее всего. Возможности куда-то съездить не стало.

«И в первую очередь, конечно, я хотел бы оказаться в Нью-Йорке, где учится моя дочь. В январе будет ровно год, как я ее не видел». Иван Ургант

По словам Ивана Урганта, никакие мессенджеры не заменят живого общения между людьми. Человеку, как он считает, нужно смотреть в глаза, а не в экран. Его коробит, что сейчас нельзя обнять близкого человека, пожать руку, сообщает «АиФ».

Напомним, что Эрика дочь его жены Натальи Кикнадзе от предыдущих отношений. В США у нее появился бойфренд, с которым она уже несколько лет счастлива в отношениях. При этом Иван Ургант считает Эрику своей родной дочкой. Заметим, что от брака с Кикнадзе у него две дочери – Нина и Валерия.

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