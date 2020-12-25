«Честно сказать, я прикипел»: Билан рассказал, что его связывает со звездой шоу «Пацанки»

Музыкант стал много времени проводить с Анастасией Петровой и выкладывать совместные видеозаписи в Сеть.

Певец Дима Билан в эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» рассказал, что его связывает со звездой шоу «Пацанки» Анастасией Петровой.

По словам музыканта, они впервые встретились, когда он нуждался в простом человеческом общении. В тот момент у него было не все гладко в жизни и требовалось перед кем-нибудь выговориться. Они мило побеседовали и после этого стали чаще встречаться. Как отметил певец, у него порой складывается ощущение, что он знает Петрову всю жизнь.

«Честно сказать, я прикипел. Мне нравится, как она воспринимает эту жизнь, пройдя через такое количество испытаний, как она меняется. И как она становится интересной девушкой». Дима Билан

Напомним, что Дима Билан еще до победы на музыкальном конкурсе «Евровидение — 2008» встречался с моделью Еленой Кулецкой. Но в ЗАГС манекенщицу певец так и не повел. Влюбленные расстались без взаимных упреков и громких ссор. Свою частную жизнь Дима тщательно оберегает от назойливого внимания прессы.

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