«Мы хотим с Ирой третьего ребенка»: Виктор Салтыков мечтает о прибавлении в семье

Уже на протяжении 26 лет музыкант счастлив с Ириной Метлиной, которая значительно моложе его.

Музыкант Виктор Салтыков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей второй жене Ирине Метлиной, с которой он вместе уже 26 лет. Она на 13 лет моложе мужа. В их семье двое детей – дочь Анна и сын Святослав. Он вспомнил, как познакомился с избранницей много лет назад.

«У нас был концерт в «Космосе». И вдруг я увидел двух девушек. Ира тогда так восторженно мне хлопала, что я не мог не влюбиться. Этот ее образ остался надолго в моем мозгу. Она вскоре подошла за автографом. Я сказал ей, что позже распишусь. Я взял у нее номерок телефона, но так как был еще семейным человеком, то куда-то положил и потерял. А потом я копался в своем автомобиле во дворе и увидел ее. Я подбежал к ней и крикнул: Ира, привет». Так и начался наш роман».

Виктор Салтыков

По словам музыканта, у них в семье царит полное взаимопонимание. «Это просто любовь. Мы очень хотим с Ирой третьего ребенка», — сказал музыкант.

Виктор Салтыков выступал в таких музыкальных командах, как «Мануфактура», «Форум», «Электроклуб». Позже он ушел в сольное плавание.

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