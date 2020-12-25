«Посчитала, что я поступил неправильно»: Салтыков шесть лет не общается с дочкой от первого брака

Как отметил певец, что-то в их отношениях пошло не так.

Музыкант Виктор Салтыков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что уже шесть лет не общается со своей дочкой Алисой от брака с певицей Ириной Салтыковой. Наследница появилась на свет в 1987 году.

«У нас был приятный момент в отношениях, когда мы 5-6 лет назад нормально общались. Но что-то потом опять пошло не так. После какой-то программы, где я выступал, Ира заявила, что я сказал что-то не так. Алиса посчитала, что я поступил неправильно». Виктор Салтыков

Как отметил музыкант, это все нюансы и рано или поздно они наладят контакт с дочкой. «Алиса общается с Аней. Моей дочкой от второго брака. С сыном общается. Они братья и сестры. Я им никогда не буду запрещать встречаться. Дети все решили заняться музыкой, хотя я, конечно, не очень это одобряю», — заметил певец.

Виктор Салтыков выступал в таких музыкальных командах, как «Мануфактура», «Форум», «Электроклуб». Позже он ушел в сольное плавание.

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