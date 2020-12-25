«Словно сбежавшая султанша»: Брежнева в одном парео прикрыла обнаженную грудь на пляже

38-летняя Вера Брежнева в одном из своих интервью призналась, что ей нравится проводить время дома с мужем музыкальным продюсером Константином Меладзе. Но раньше еще до пандемии коронавируса уединиться им удавалось редко. Певица часто отправлялась то на гастроли, то на съемки, всевозможные репетиции, концерты, посещала светские мероприятия. Сейчас она больше времени уделяет семье и любимому мужчине. Кроме того, артистка дала понять, что мечтает о третьем ребенке. У Веры есть две дочери: 19-летняя Соня и одиннадцатилетняя Сара.

Брежнева то и дело публикует в своем микроблоге пляжные кадры. Свое тело певица любит и постоянно демонстрирует прелести фигуры поклонникам. На одном из памятных кадров она предстала и вовсе без лифа, прикрыв руками обнаженную грудь. Из одежды на поп-диве было только парео.

«И как такое муж позволяет?! Терпеливый он у вас», «Умопомрачительная красотка!!», «Костик уже видел?!», «Словно сбежавшая султанша», «Супер-пупер!!», «Милашка», «Такой призывный взгляд», «Вот вы как мужа-то соблазнили», «Прямо-таки манит и зовет», «А зачем прикрываться?!», «Очаровашка», «Верунчик, у вас же дочка уже выросла, не стыдно?!», «Перебор, скромнее бы», — пишут фолловеры.

Смотрите также: