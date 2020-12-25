«Самый модный тренд»: Васильев назвал сочетание цветов, которое станет хитом в следующем сезоне

Программа «Модный приговор» на Первом канале в последнюю пятницу 2020-го года была посвящена предстоящему финалу шоу «Ледниковый период». В кадре появилась одна из пар-участников проекта – Екатерина Боброва и Влад Соколовский. Ребята, катаясь на катке ВДНХ, рассказали о трудностях, которые преодолели на проекте, своем опыте и неудачах.

Вместе с тем, Екатерина Боброва появилась и в самой студии шоу, чтобы продемонстрировать свой спортивный гардероб – за всю карьеру олимпийская чемпионка в танцах на льду накопила внушительную коллекцию ярких эксклюзивных нарядов.

Сама Боброва для появления на шоу облачилась в желтый брючный костюм с белой окантовкой. И историк моды Александр Васильев не смог не обратить на него внимание.

«Между прочим, сочетание желтого и белого – это самый модный тренд следующего сезона», — заметил эксперт.

Следующий сезон – весна – лето, — а значит это цветовое сочетание как нельзя кстати отразит настроение периода и его характер. И Васильев посоветовал модницам взять этот микс на заметку.

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