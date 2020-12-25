«Я понял, что нам будет тяжело вместе»: Салтыков объяснил, почему развелся с первой женой

От брака с Ириной Салтыковой у них в 1987 году родилась дочь Алиса.

Музыкант Виктор Салтыков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой известной певицей Ириной Салтыковой. В этом браке в 1987 году родилась дочь Алиса. Также он вспомнил, как они познакомились.

«Я стоял на балконе в Сочи после концерта. Она ждала внизу с подругой, чтобы взять у меня автограф. Так и завязались у нас отношения. Ира всегда говорила, что я великий. Предложила выступать сольно. Когда я привел Иру домой, то она была с огромными серьгами. Мать была шокирована ее видом. Она сказала, что Ира не мой человек, но я ее не послушал». Виктор Салтыков

По словам Салтыкова, почти сразу их отношения складывались не так, как хотелось. «Я понял, что нам будет тяжело вместе. Мы два разных совершенно человека. Я не хотел тогда жениться. Мне нравилось жить легко и свободно. А потом Ира забеременела и это стало для меня откровением. Все коллеги из «Электроклуба» стали меня отговаривать от женитьбы и отношений. Мне Ира перестала казаться той волшебной, которой она была до замужества. А потом начались измены. Причем и с ее стороны», — сказал музыкант.

Виктор Салтыков выступал в таких музыкальных командах, как «Мануфактура», «Форум», «Электроклуб». Позже он ушел в сольное плавание.

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