«Это была просто игра»: Виктор Салтыков рассказал о «романе» с Ириной Аллегровой

Как отметил музыкант, они с певицей больше играли на публику.

Музыкант Виктор Салтыков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о своих отношениях с певицей Ириной Аллегровой, с которой они вместе выступали в восьмидесятых годах в популярной группе «Электроклуб». Звездам приписывали бурный роман их поклонники.

«Это просто была игра, чтобы девочки ходили на наши концерты. Мы играли с Ириной на публику. Мне просто запрещали выходить на сцену с кольцом. Да, все думали, что у нас с Аллегровой роман. Да не было у нас близких и любовных отношений никогда». Виктор Салтыков

Как признался Салтыков, именно он в свое время «плел образ Аллегровой». «У Иры была известная песня. Она выходила и исполняла ее в шикарном платье на «Песне года», но в «Электроклубе» ей сказали, что она пришла в молодежную группу и стиль надо менять. Нам надо было создать молодежный коллектив, а она поначалу выделялась. Приходилось рвать на ней джинсы», — сказал певец.

Виктор Салтыков выступал в таких музыкальных командах, как «Мануфактура», «Форум», «Электроклуб». Позже он ушел в сольное плавание.

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