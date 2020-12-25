«Мне не нужны хоромы на Тверской»: сын Зверева попросил у отца однокомнатную квартиру в Коломне

По словам Сергея Зверева-младшего, он будет счастлив, если родитель ему купит жилье.

Приемный сын стилиста Сергея Зверева попросил своего отца, который с ним уже давно не общается, купить ему квартиру в Коломне.

«Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив, если отец нам с женой ее купит. И больше ничего не надо, я буду заниматься самообразованием, строить свою семью. Никакое наследство мне не нужно, я буду жить своей жизнью». Сергей Зверев-младший

Между тем адвокат Майя Сандлер рассказала, что стилист тайком выписал сына из своей квартиры на Тверской. Сын Зверева однажды пошел оформлять в МФЦ документы, где ему сказали, что штемпель в паспорте о месте регистрации не соответствует действительности. То есть полгода парень был просто бомжом. Причем стилист не поставил сына в известность о таком поступке. Сын был в шоке от таких действий отца.

Напомним, что сын Зверева работает обычным системным администратором. Коллеж в свое время он так и не окончил. Живет Сергей Зверев-младший со свой второй женой в крохотной однушке, сообщает «Комсомольская правда».

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