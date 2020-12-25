«Страсть к деньгам»: после ДНК-теста Васильев перечислил качества, которые унаследовал от него Моргенштерн

С появлением в российском шоу-бизнесе рэпера Алишера Моргенштерна многие стали отмечать его поразительное сходство с известным телеведущим, историком моды Александром Васильевым. Появилась легенда, что 62-летний эксперт стиля – это отец 22-летнего музыканта. В Сети даже разместили фото, на которых продемонстрировали, что Алишер – это вылитый Васильев в молодости.

Развенчать легенду решили на Первом канале, в программе «Давай поженимся!». Моргенштерн пришел в студию шоу в качестве друга жениха – он привел Славу Marlow искать невесту. А телесвахи Лариса Гузеева и Роза Сябитова пригласили историка моды Александра Васильева.

«В моей голове не умещается. Бывает, люди похожи. Но чтобы лепка головы, уши, овал лица – вы посмотрите, размер лба, брови, челюсть! Ты посмотри, Саш, так же не бывает!», — обратилась к Васильеву Гузеева.

«Страсть к деньгам, талант, удачливость», — перечислил унаследованные качества Васильев. И признал: «Мой сын пошел в меня».

Но Роза Сябитова не стала верить ни словам коллег, ни даже собственным глазам. Телесваха заказала ДНК-тест, чтобы проверить досконально родство двух медиаперсон.

«Он хороший парень. Он действительно понимает многое. Но у него было плохое воспитание, меня не было рядом, я виноват. Если бы он был рядом со мной, он бы так себя не вел, — подливает масла в огонь Васильев. – «Но, с другой стороны, публике это все нравится: то, как он двигается, как он ест по-свински, как пачкается».

Правда, результаты теста ДНК так и не огласили. А Васильев вспомнил, что в 90-е годы был в Уфе, откуда родом Моргенштерн.

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