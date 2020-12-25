«От прежней Наташи остались только ее большие грустные глаза»: друг Вавиловой высказался об актрисе

Звезда картины «Москва слезам не верит» живет после смерти мужа одна в квартире на юго-западе столицы.

Друг семьи звезды картины «Москва слезам не верит» Натальи Вавиловой рассказал о жизни актрисы, которая в этом году похоронила своего мужа режиссера Самвела Гаспарова. По его словам, она стала вести крайне замкнутый образ жизни. На публике не появляется. Актриса живет в одиночестве в своей квартире на юго-западе Москвы. Дачу на Рублевке она продала.

Как отметил друг семьи, смерть мужа подкосила Вавилову. Если раньше он бывал у них дома благодаря Гаспарову, то теперь не приходит в гости. Вавилова предпочитает проводить время одна. Как считает друг семьи, актрису сейчас поддерживает родня.

«У нее есть любимые племянники, есть старшие братья и сестры. Внешне она, конечно, очень изменилась. От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустная глаза». Друг Натальи Вавиловой

Напомним, что всероссийскую славу Натальи Вавиловой принесла роль Александры в картине «Москва слезам не верит». Фильм, как известно, был в свое время удостоен премии «Оскар», сообщает «Комсомольская правда».

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