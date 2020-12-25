«Занялся своими зубами, посещает стоматолога»: директор Моисеева рассказал о состоянии артиста

Директор певца Бориса Моисеева, который десять лет назад перенес инсульт, Сергей Горох заявил, что его подопечный сейчас живет «в полной гармонии» с собой. При этом артист крайне расстроен, когда видит всякие глупости в Сети о своей персоне. СМИ, как известно, нередко писали, что музыкант якобы при смерти.

По словам Сергея Гороха, его подопечный не завязал со сценой, но жизнь, к сожалению, заставила его изменить образ жизни. Певец живет в Москве. Музыкант самостоятельно ходит, разговаривает. К нему часто наведывается домработница, которая прибирает квартиру. Приходит в гости и сам Сергей Горох. Также музыкант на связи со своей давней подругой певицей Аллой Пугачевой.

«Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу. Сейчас занялся своими зубами, посещает стоматолога».

Сергей Горох

Напомним, что многие друзья Моисеева в разные отрезки его жизни предлагали ему финансовую помощь, но он наотрез отказывался. Певец не раз отмечал, что у него все есть для безбедной жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

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