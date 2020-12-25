«Вы для меня человек из космоса»: Билан объяснил, почему не может на равных общаться с Пугачевой

По словам исполнителя, рядом с Примадонной он испытывает определенную робость.

Музыкант Дима Билан во время YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» объяснил, почему не может на равных общаться с Примадонной отечественной эстрады певицей Аллой Пугачевой. Как отметил исполнитель, у него есть некий синдром ученика. Аллу Пугачеву он знает с детства, однако ему сложно говорить с ней на равных.

«Когда ты ее встречаешь, тебе сразу кажется, что ты студент. Например, с Аллой Борисовной общаюсь, немного припустив глаза. Я даже как-то ей сказал: «Я не знаю, как с вами общаться! Вы просто для меня человек из космоса». Дима Билан

Отметим, что сама Пугачева благосклонна относится к Билану. Они поддерживают достаточно теплые отношения и ранее даже записали совместный трек на хит «Не отрекаются, любя».

больше по теме Дима Билан потратил 330 миллионов рублей на покупку своего нового загородного дома Особняк звезды расположен в поселке Серебряный бор в заповедной зоне Москвы.

Заметим, что несколько лет назад Диму Билана ограбили. Примадонна хотела оказать ему финансовую помощь, но музыкант наотрез отказался.

Смотрите также: