«Первый урок»: Климова показала, как пятилетняя дочка от Месхи учит английский

Совсем недавно многодетная мама Екатерина Климова поставила на коньки самую младшую из наследников, пятилетнюю дочурку Беллу, отцом которой является актер Гела Месхи. Малышке новое занятие пришлось по душе, и она уверенно делала первые шаги.

Сейчас Климова решила приобщить девочку к учебе. И начать звездная мама решила с иностранного языка.

«Мы решили заниматься английским на новогодних каникулах», — поделилась планами Климова.

Выбор Климовой пал на онлайн-обучение – в условиях пандемии коронавируса это самый безопасный вариант. И Белла уже начала усваивать английский – звезда показала первый урок своей маленькой ученицы:

«Первый урок, — шепчет мама. И добавляет: «У нас неплохо получается!».

Белла внимательно слушает, что говорит ей преподаватель, повторяет слова, отыскивает нужные цвета. К слову, многие звездные дети с первых лет жизни начинают изучать иностранный язык. Платон Виторган, сын Ксении Собчак, в четыре годика уже отлично говорит на китайском.

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