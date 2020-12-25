Цвета неба: Костенко в голубом сарафане позировала с Тарасовым на Мальдивах

Модель и футболист отправились на остров вместе с двумя детьми.

Дмитрий Тарасов, с которым казанский футбольный клуб «Рубин» не стал продлять контракт, решил хорошенько отдохнуть после тяжелого года. Спортсмен вместе с женой, моделью Анастасией Костенко, и двумя дочками-погодками улетел на Мальдивы.

Пара остановилась на одном из райских островов и наслаждается долгожданным отпуском. Костенко поделилась романтичным снимком, на котором позирует в объятиях мужа на фоне бескрайнего морского пейзажа в небесного цвета сарафане.

«Merry Christmas!⠀

За что я люблю Мальдивы, помимо всего прочего (разговор об этом перенесу на потом), так это за возможность прочувствовать атмосферу европейских праздников. Один из них — католическое Рождество», — призналась модель.

Девушка рассказала, как празднуется католическое Рождество, и призналась, что в этой традиции есть свой шарм. Но сама Костенко предпочитает праздновать православное Рождество.

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