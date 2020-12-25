Грациозная лань: Климова в платье из гардероба германской фрау устроила дома танцы

Актриса была так рада новому наряду, что не смогла сдержаться.

Что нужно для счастья женщине? На самом деле набор у всех примерно одинаков: что-то свое личное и новое платье. Екатерина Климова по большому счету не сильно отличается от других российских дам, поэтому, купив новое платье-фартук в духе немецких фрау, она была безмерно рада этому маленькому событию.

Свои эмоции звезда «Бедной Насти» выразила открыто и непосредственно – устроила дома танцы с примеркой. В личном блоге актриса поделилась этими кадрами. А-силуэтное платье-фартук подчеркнуло тонкую талию Климовой, а отсутствие рукавов выделило ее хрупкие плечи.

Схожесть образу с национальным женским германским костюмом придавала также прическа Екатерины – две косички, обрамляющие ее голову.

«Катюша, какая вы тут милая. Видела таких девушек в Германии на празднике», «Точно! Теперь поняла, что это за образ! Очаровательная немка!», «Какая красивая вы, Екатерина, мой респект вам», «Роскошное платье, вам очень идет», «Милейшее создание! Завидую вашему мужчине», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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