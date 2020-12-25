Элегантно и празднично: Бузова в длинном платье годе встретила Новый год на шоу

Телеведущая приняла участие в съемках выпуска «Бородина против Бузовой».

Ольга Бузова ежедневно принимает участие во множестве различных проектов. Пока никто не отменял и съемки на ТНТ. Шоу «Бородина против Бузовой», в отличие от «Дома-2», продолжается, и накануне на программе встретили Новый год. То есть был отснял праздничный выпуск шоу.

Поющая телеведущая появилась в кадре в двухцветном платье годе, декорированном большим бантом-цветком. Разрез на юбке удлинил силуэт красавицы, сделав ее фигуру визуально еще стройнее.

«Дива», «Шикарно выглядишь», «Самая красивая и лучшая», «Королева», «Оля, очень красивое платье и в целом образ шикарный, красотка!», «Лучшая», — откликнулись поклонники под фото.

Соведущие Бузовой отдали предпочтение цвету. Ксения Бородина, к примеру, облачилась в наряд оттенка фуксия, а Ольга Орлова остановилась на беспроигрышном варианте с пайетками.

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