«Наш любимый дед»: Орбакайте показала наряженного в Санта-Клауса отца, который поздравил внучку

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте празднует католическое Рождество за океаном. Звезда последнее время живет на две страны, и сейчас с мужем и дочкой Клавой находится в Нью-Йорке.

С самого утра звездное семейство принимает рождественские поздравления. И одно из них, по видеосвязи, Орбакайте показала в Instagram. Отец Кристины, 75-летний Миколас Орбакас, нарядившись в Деда Мороза, пообщался с младшей внучкой и произнес ей много добрых слов.

«Поздравил с Рождеством наш любимый Дед Мороз», — подписала видео Кристина Орбакайте. – «Спасибо, папуля, дедуля!».

А вот Новый год, к слову, Кристина Орбакайте планирует встретить в семье мамы. Она намерена прилететь к празднику в деревню Грязь и встретить 2021-й в компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и семилетних брата и сестры.

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