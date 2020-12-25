Эвелина Хромченко поддержала тренд на бахрому, представ в платье-макси с актуальным декором

Эвелина Хромченко является бессменной ведущей программы «Модный приговор» на Первом канале и признанным фэшн-экспертом. Теледива всегда знает, что и когда из одежды будет на пике трендов, поэтому за ней наблюдают тысячи поклонниц моды, чтобы не пропустить совет или вдохновиться новым аутфитом.

На праздничный выпуск программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко выбрала остромодную в этом сезоне бахрому. Фэшн-дива облачилась в черное платье в пол свободного кроя, декорированное длинными свисающими нитями.

Total black look телеведущая дополнила удлиненным колье из множества вертикальных цепей, повторив мотив с бахромой даже в украшении. Свободный летящий аутфит Хромченко не оставил равнодушным фотографа программы – он поспешил запечатлеть Эвелину во всех ракурсах и движении.

Смотрите также