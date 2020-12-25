«Вот это талия!»: Ортман блеснула идеальной фигурой в леопардовом купальнике на фоне голубого бассейна

42-летняя Ирина Ортман подразнила своих поклонников игривым снимком, который она обнародовала в Сети. Финалистка третьей «Фабрики звезд» запечатлелась на фоне голубого бассейна в леопардовом купальнике, который подчеркнул ее безупречную фигуру.

Удивительно, но с 2003 года, когда впервые вышел знаменитый музыкальный проект Первого канала, девушка ничуть не изменилась. Возможно, еще больше похорошела, но вот фигура осталась все той же – точеной, грациозной и очень женственной. Это сразу же заметили ее фолловеры.

«Вот это талия! Ирочка, вы совсем не меняетесь, идеальная фигурка!», «Как можно быть такой красивой? Восхитительная красавица! Восхитительные ножки, восхитительные бедра! Просто статуэточка!», «Какая кошечка на фото, прелесть», «Ира, вы очень красивая женщина, не перестаю вами восхищаться. И выглядите всегда очень естественно», — прокомментировали снимок пользователи Сети.

Отметим, что купальник певицы Ирины Ортман заслуживает отдельного внимания. Teleprogramma.pro попросила прокомментировать образ звезды в спа имиджмейкер-стилиста Ларису Тимиряеву.

«Купальник с леопардовым принтом вошел в топ на показе Miami Swim Week, наряду с другими анималистическими принтами. Так что образ Ирины получился ультрамодным. Леопардовый принт опасен очень тонкой гранью между шиком и безвкусицей. В этом образе и фигурка, и фасон купальника сделали образ роскошным», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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