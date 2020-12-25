«Завидовали нашему браку»: Цымбалюк-Романовская обнародовала фото с нежным поцелуем Джигарханяна

Экс-возлюбленная артиста не может спокойно реагировать на грязь в ее адрес.

Народного артиста, легенды советского и российского кинематографа и театра Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Он ушел из жизни на 86-м году, провожали его в последний путь из родного театра. Но на прощание не пришла его третья жена, 42-летняя пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Их недолгий брак вошел в биографию великого артиста как скандальный период жизни.

Однако, Цымбалюк-Романовская продолжает скорбеть по утрате. Девушка периодически публикует архивные фото Джигарханяна периода, «когда они были счастливы». И очередное ток-шоу на телевидении, где вспоминали скандальную связь Армена Борисовича и Виталины, заставило Цымбалюк-Романовскую высказаться.

«Да, ему всегда завидовали. А тем более завидовали нашему браку: кто может себе позволить жениться в 80 лет на любимой женщине?», — подчеркнула пианистка.

Девушка разместила трогательный снимок, на котором Джигарханян нежно целует Виталину в щеку. Подписчики решили высказаться в защиту пианистки.

«Не обращай внимания! Заметь, громче всех тявкают те, кто даже рядом с вами не находился!», «Даже смотреть не стала до конца. Поливали, Поливали Виталину грязью… Я удивляюсь, ну что покоя им не дает», «Ну все прям святые сидели на этой передаче. Накинулись на человека… Сколько уже можно… Ну у каждого своя правда. У Власовой своя. У Виталины своя. Я только удивляюсь, что почему-то все ставят себя выше Виталины.. И не стесняются поливать ее грязью. Остановитесь! А судьи кто?», «Ужас просто. Сидят и поливают грязью, это позорит только их. Не обращайте внимание на них», — пишут фолловеры.

Напомним, брак Джигарханян и Цымбалюк-Романовская, разница в возрасте которых составляла 44 года, заключили в начале 2016 года. Громкий развод состоялся спустя полтора года.

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